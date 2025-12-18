中国シャオミは、来週（12月第4週）にフラッグシップモデル「Xiaomi 17 Ultra」を発表すると明らかにした。あわせて、ライカとの提携をさらに強化することも発表した。

シャオミとライカの関係が「共同開発」から「戦略的共創」へ

シャオミとライカは、これまでの「共同研究開発」という協力関係から、新たに「戦略的共創モード」へと移行し、関係を強化したと発表した。

製品の設計段階から両社が深く関わり、ライカがカメラ製造で培ってきたプロフェッショナルな光学技術やデザイン美学、操作性の理念を、デバイスの根幹から融合させるとしている。「Xiaomi 17 Ultra」は、この新体制のもとで生み出される最初の“傑作”になるという。

シャオミ ウィリアム・ルー氏

ライカカメラ マティアス・ハーシュ氏

次世代光学システムを搭載

「Xiaomi 17 Ultra」のカメラには、「次世代光学システム」を搭載する。モバイルデバイス向けにゼロから再設計した新世代の1インチメインセンサーに加え、モバイル分野で初となる、色にじみを極限まで抑えるアポクロマート設計を採用した、ライカAPO認証の望遠レンズを搭載する。

これにより、夜景撮影時の画質向上や、望遠撮影における高い描写力を実現するとしており、シャオミは「モバイル写真の光学性能を前例のない高みへと引き上げる」としている。