お笑いコンビ「クワバタオハラ」の小原正子（50）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。子供の習い事についての持論を語った。

現在、小学5年生の長男、小学3年生の次男、幼稚園年長の長女の子育て中の小原。子供たちの習い事について、「3人で23個、月謝20万円以上」と明かされると、レギュラー陣は「23個！？」「ヤバッ」「多い」と驚がく。小原は「数えたらこのぐらいになっちゃってる」と打ち明けた。

これに小原の相方・くわばたりえが「週7日で毎日1個やとしても多い」と指摘。フリーアナウンサーの神田愛花や「ハライチ」澤部佑が口々に「そんなに種類あります？」「空手と琉球空手とかをやらないと種類が」と疑問を口にすると、小原は「そういう意味では、空手とテコンドーは、やってる」と説明した。

多忙な家族のスケジュールはホワイトボードで管理しているといい、そこには体操やピアノ、水泳、美術教室、英語スクールなどの文字が。タレントの島崎和歌子が「子供これ、疲れない？学校が終わってからでしょ？」と思いやると、小原は「学校が終わってから2個の日もあるし、多い時は3つの時もあった」とサラリ。複数ある英語関連についても「木曜の英会話は家でパソコンでやる英会話、土曜は朝行って夕方までずっと英語で授業をするインターの学校に預けてる」と解説した。

神田から「好きなものを見つけさせようっていう狙いがある？」と聞かれると、小原は夫で元大リーガーのマック鈴木氏の意向もあるとし、「“空手と水泳はやらせたい”っていうから、赤ちゃんの時から水泳はやってて、空手も幼稚園のちっちゃい時からやらせてて」と告白。基本的には体験レッスンを通じて子供たちが「全部やる」と希望していると明かした。

そのため自身の経験を聞かれた鈴木氏は「僕は月曜から日曜まで、子供の時は休みがなかった」と回想。「スポーツだけだったんですけど、だからまあそんなに。僕がしてなくてやらせてるわけじゃないので、経験して子供に勧めてますから」と話しつつ、「（辞めたいとは）ならないですね。そのぐらい僕が圧をかけてるのか」と笑わせたが、「ホントに言わないです」と語っていた。