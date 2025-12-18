トヨタ自動車が横浜・山下ふ頭で開催する文化・教育発信施設「ザ・ムービアム ヨコハマ」の先行披露レセプションが18日、同所で行われた。

メインコンテンツの1つが女優山口智子（61）がプロデュースをする、地球の音を未来に残す活動「LISTEN.」。

あいさつで「地球自体が1つの宇宙の島だと思っています。島であるからこそ、そこでどうやってみんなの力を合わせて生きていくのかが大切。日本はその鍵を握っている島国だと思っています。横浜から海の向こうに感動をバーンと投げて、そしてまた向こうからも戻ってきますから、それを受け止めて、こういった地球規模のぐるんぐるん回るような交流のポートになるといいですよね。横浜は海が近い。自然と近い。ここに来るだけで力をいただけるわけです」と横浜ならではの魅力を訴えた。

そして「人は感じるセンサーさえ取り戻せば豊かな人生になる。体感をして音を入り口にして、世の中の壁、国境や境がなくなっていく。境を取っ払う発信地としてあらゆる可能性を期待しています」などと話した。

20日から来年3月31日まで同所で開催。