「ゼンゼロ」のアイドル陣営「妄想エンジェル」がオフィシャルスタート。公式Xで活動開始ゲーム内での実装に期待
【ゼンレスゾーンゼロ：新陣営「妄想エンジェル」】 12月18日 オフィシャルスタート
(C)COGNOSPHERE
HoYoverseは12月18日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Android/iOS/PC用都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」において、新陣営「妄想エンジェル」のオフィシャルスタートを発表した。
「妄想エンジェル」は同作でアイドルグループとして登場予定の新陣営。4月のデザイナー対談で存在が公表され、12月12日の「The Game Awards 2025」で公開されたトレーラーの終盤にも登場していたが、今回「妄想エンジェル」公式Xにてオフィシャルスタートが宣言された。
今後は「妄想エンジェル」の舞台裏や日常に関する情報も発信される予定。ゲーム内での具体的な実装日は発表されておらず、今後の続報が期待される。【『ゼンレスゾーンゼロ』TGA 2025 特別出展映像】
私たちって、何をしていくかもまとまってないし、準備もできてないし、不器用だし、失敗して笑われちゃったりするし…まだまだ未熟なグループなんだけど…- 妄想エンジェル公式 (@AOD_JP_Official) December 18, 2025
でも、たぶん…「妄想」って、準備ができて、初めて降りてくるものじゃないから…
私たち、もう待ちきれないんだ--
だから、今日から――… pic.twitter.com/JU9lBlfXJl
(C)COGNOSPHERE