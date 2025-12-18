【ゼンレスゾーンゼロ：新陣営「妄想エンジェル」】 12月18日 オフィシャルスタート

HoYoverseは12月18日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Android/iOS/PC用都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」において、新陣営「妄想エンジェル」のオフィシャルスタートを発表した。

「妄想エンジェル」は同作でアイドルグループとして登場予定の新陣営。4月のデザイナー対談で存在が公表され、12月12日の「The Game Awards 2025」で公開されたトレーラーの終盤にも登場していたが、今回「妄想エンジェル」公式Xにてオフィシャルスタートが宣言された。

今後は「妄想エンジェル」の舞台裏や日常に関する情報も発信される予定。ゲーム内での具体的な実装日は発表されておらず、今後の続報が期待される。

【『ゼンレスゾーンゼロ』TGA 2025 特別出展映像】

(C)COGNOSPHERE

