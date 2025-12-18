都内ホテルで就任会見「微力ですが全力を尽くしたい」

オイシックスは18日、桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）の就任会見を都内ホテルで開いた。「また新たな挑戦をしたいなと思いまして契約しました。微力ですが全力を尽くしたいと思っています」と決意表明した。

桑田氏は監督・コーチ・チームスタッフへの助言・指導、選手育成のための育成メソッド考案への助言に加え、練習環境の構築・整備、選手の評価など多岐に渡る助言を行う。「今は育成が大事だと思っています。将来的には勝利と育成を両立していくことが目標です。最終目標は日本野球のさらなる発展です」と言い切った。

57歳の桑田氏はパイレーツでプレーした2007年を除き、NPBでは現役時代から指導者まで巨人一筋だった。「ジャイアンツではトータル5年間、1軍の投手コーチを含めてファームの総監督と経験させていただいて、本当にさまざまな学びがありました。それを全てオイシックスに注入したいと思っています」と意気込んだ。

今後も都内を拠点に活動していく。「本当はフルに帯同するべきだと思うんですけど、来年の仕事が少し入っていましたので。仕事をしながら現場に行き、ミーティングをしながらになると思います。自分の中では月の半分以上は関わっていきたいなと思っています」と話した。

現状はユニホームを着て指導する予定はない。「可能性があるチームだと思っている。新しい仲間と僕自身も学びながら」と前を向いていた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）