「ウルトラマンデッカー」ヒロイン美女、黒ビキニでサウナ楽しむ動画公開「スタイルレベチ」「圧倒的美」の声
【モデルプレス＝2025/12/18】女優の村山優香が12月17日、自身のInstagramを更新。サウナに入る様子を公開し、話題となっている。
【写真】「ウルトラマンデッカー」ヒロイン美女、黒ビキニで美ボディ全開
村山は美しいボディラインが際立つ黒いビキニを着用し、サウナを楽しむ動画を公開。髪型を整える様子や、膝をかかかる姿などを披露している。
この投稿にファンからは「すべてが素敵」「天使じゃん」「圧倒的美」「ずっと可愛いまま」「スタイルレベチ」「ビキニ似合いすぎ」などの反響が寄せられている。
村山は2003年2月19日生まれ、茨城県出身。テレビ東京系『ウルトラマンデッカー』（2022〜2023年）でヒロイン・キリノイチカ役に抜擢され、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆村山優香、美ボディ際立つビキニ姿
◆村山優香の投稿に反響
