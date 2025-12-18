永瀬廉、キンプリは「変なグループ」DISH//との共演で気付いたこと明かす「隙あらばふざけてみたいなスタンスやったから」
【モデルプレス＝2025/12/18】King ＆ Princeの永瀬廉が12月17日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。10日に放送されたフジテレビ系「2025 FNS歌謡祭」第2夜で共演した4人組ダンスロックバンド・DISH//とのエピソードを明かした。
【写真】永瀬廉、ポンパ×制服“平成ビジュアル”で名曲熱唱
King ＆ PrinceとDISH//は、「2025 FNS歌謡祭」のウィンターソングメドレーでコラボレーション。稲垣潤一の楽曲「クリスマスキャロルの頃には」をカバーした。
リスナーからその時のエピソードを尋ねられると、永瀬は「『めざましテレビ』でインタビュー受けたんですよ。そこでグループの方々と喋ったって感じですかね」と同局系「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分 生放送）で話す機会があったと口に。「みんな面白い人。でもDISH//の人々は落ち着いてたね」と印象を告白した。
続けて永瀬は「我々は隙あらばふざけてみたいなスタンスやったから結構周りを困らせるタイプで、『めざまし』のインタビューでもそれを遺憾なく発揮させてもらって、多分3分の2はDISH//は困ってた。『何言ってんだこいつは』って思われてた気がする、たぶん」と回顧。「普段その環境で過ごしてるから気付かんけど、外に出て違うアーティストさんとかと喋ると俺らはテンション感が浮いてんねんなって思った。変なグループって思った、キンプリは」と話して笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：文化放送
