【MOMI&TOY’Sの福袋】クレープチケットのほか、マルシェバッグや文房具など、初のオリジナルグッズがセットに【全3種】

クレープブランド「MOMI&TOY’S(モミアンドトイズ)」は、マルシェバッグや文房具など、MOMI&TOY’S初のオリジナルグッズとお得なクレープチケットが入った福袋3種を、数量限定で販売する。

2025年12月26日から、MOMI&TOY’S4店舗(浦和パルコ店、原宿YMスクウェア店、上大岡mioka店、アリオ上尾店)で取り扱う、数量限定のため、なくなり次第終了する。

◆MOMI&TOY’S 福袋Aセット

【価格】

税込3,500円

【内容】

･お好きな商品と交換できるチケット5枚

※うちすぐに使えるチケット2枚

お好きな商品と交換できるチケット

･オリジナルマルシェバッグ

オリジナルマルシェバッグ

･オリジナルボールペン

オリジナルボールペン

･オリジナル表紙カバー付きふせん

オリジナル付箋

◆MOMI&TOY’S 福袋Bセット

【価格】

税込2,000円

【内容】

･お好きな商品と交換できるチケット3枚

※うちすぐに使えるチケット1枚

･オリジナルボールペン

･オリジナル表紙カバー付きふせん

◆MOMI&TOY’S 福袋Cセット

【価格】

税込5,000円

【内容】

･お好きな商品と交換できるチケット7枚

※うちすぐに使えるチケット3枚

･オリジナルマルシェバッグ

･オリジナルボールペン

･オリジナル表紙カバー付きふせん

〈MOMI&TOY’Sとは〉

パティシエだった創業者が「常識にとらわれることのない本当に美味しいクレープを作りたい」という思いから作った本格的なクレープショップ。

一般的なクレープとの大きな違いは生地だという。モチモチとした粘りのある食感の基になるグルテンを極限まで抑え、代わりにアーモンド粉を使用することで、ミルクレープのようなやわらかい「とろける」食感に仕立てた。

MOMI&TOY’S

