「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」より「アスナ《創世神ステイシア》 ルームウェア ver.」が2026年6月に発売
【ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld 1/6 アスナ《創世神ステイシア》 ルームウェア ver.】 2026年6月 発売予定 価格：26,400円
ホビーストックは、フィギュア「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld 1/6 アスナ《創世神ステイシア》 ルームウェア ver.」を2026年6月に発売する。価格は26,400円。
本商品はTVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」よりアスナを1/6スケールフィギュア化したもの。劇中の《アンダーワールド》内での日常シーンをモチーフにした《創世神ステイシア》ルームウェア衣装で立体化されている。
優しく微笑む表情や透明感あるルームウェア、髪のグラデーションなども細かく表現されている。また、ホビーストック購入特典には「笑顔パーツ」が付属する。
スケール：1/6
サイズ：全高約26.5cm
(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project