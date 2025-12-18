34歳・須田亜香里、強い結婚願望明かすも「あと1年でダメだったら…」 親からのプレッシャーに本音
元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「年末大清算!厄年女が吠える夜＆令和の婚活2時間SP」に出演。自身の結婚観を明かした。
【写真】黒ランジェリーをまとい大胆ポーズを決める須田亜香里
番組では「令和の婚活」をテーマにトーク。31歳までアイドルとして活動していた須田は「今結婚めっちゃしたいなって思う」と強い願望を明かす一方で、「アイドル卒業して3年も経ったのに、浮いた話が未だに1個もないんですよ」と現状への不安を吐露した。
ファンも「結婚したら？」と言ってくれるそうだが、「その心配してくれるファンの人が、まだ誰のものにもなってない私を見てうれしそうなんですよ」と明かし、「“まだ俺のもの”みたいな風に思ってくれてるのがムカつくので結婚したいです」と結婚したい理由を話すと、共演者たちからは「そこ!?」と驚きの声が上がった。
この須田の考え方に婚活アドバイザーからは「典型的なこじらせ型」「結婚すればファンの人たちが納得するとか、自分の中で腑に落ちるっていうのは結婚を肩書として捉えてる」と厳しい指摘が。これに対して「『元アイドル』っていう肩書が…もう嫌なんですよ。『主婦』っていう肩書がほしくて」と話す須田に、ゲストのウエンツ瑛士（40）も「あの人ヤダ」と苦笑いを浮かべた。
それでも須田は「私だって結婚できるもん!」と反論。しかし、「でも、本当に親からは“35歳までに結婚してほしいな”みたいなのも…。ちょっとプレッシャーをかけられてるのもあって。あと1年でダメだったら、もう結婚を諦めようというぐらいの覚悟で生きてます」と切実な胸中を明かした。
【写真】黒ランジェリーをまとい大胆ポーズを決める須田亜香里
番組では「令和の婚活」をテーマにトーク。31歳までアイドルとして活動していた須田は「今結婚めっちゃしたいなって思う」と強い願望を明かす一方で、「アイドル卒業して3年も経ったのに、浮いた話が未だに1個もないんですよ」と現状への不安を吐露した。
この須田の考え方に婚活アドバイザーからは「典型的なこじらせ型」「結婚すればファンの人たちが納得するとか、自分の中で腑に落ちるっていうのは結婚を肩書として捉えてる」と厳しい指摘が。これに対して「『元アイドル』っていう肩書が…もう嫌なんですよ。『主婦』っていう肩書がほしくて」と話す須田に、ゲストのウエンツ瑛士（40）も「あの人ヤダ」と苦笑いを浮かべた。
それでも須田は「私だって結婚できるもん!」と反論。しかし、「でも、本当に親からは“35歳までに結婚してほしいな”みたいなのも…。ちょっとプレッシャーをかけられてるのもあって。あと1年でダメだったら、もう結婚を諦めようというぐらいの覚悟で生きてます」と切実な胸中を明かした。