【福袋2026】不二家ドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」で福袋発売 「まねきペコちゃん」などアイテム紹介
不二家初のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」は、2026年の営業初日より、全店にて初の福袋を発売する。同店は2024年9月に1号店をオープン。現在全国に14店舗を展開する。
【画像】「ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋」詰め合わせイメージ
福袋は、「ペコちゃんmilkyドーナツ」のロゴが入ったオリジナルの保冷温バッグや「まねきペコちゃん」などのグッズのほか、ドーナツやクーポンも入った特別なアイテム。赤または白の「まねきペコちゃん」や、「ペコちゃんメッセージカード」なども付く。数量限定でなくなり次第終了。
さらに、「ペコちゃんmilkyドーナツ」の人気ドーナツを詰め合わせた年始限定BOXも展開。“おみくじペーパープレート”付きで運試しができる新春限定BOXと、2026年の始まりにふさわしい2026円の年始BOXを提供する。2026年1月4日までの限定販売。
なお、クリスマス明けからは人気商品「milkyクリームドーナツ」の季節限定フレーバーが2種類登場している。
【画像】「ペコちゃんmilkyドーナツ 新春わくわく福袋」詰め合わせイメージ
福袋は、「ペコちゃんmilkyドーナツ」のロゴが入ったオリジナルの保冷温バッグや「まねきペコちゃん」などのグッズのほか、ドーナツやクーポンも入った特別なアイテム。赤または白の「まねきペコちゃん」や、「ペコちゃんメッセージカード」なども付く。数量限定でなくなり次第終了。
なお、クリスマス明けからは人気商品「milkyクリームドーナツ」の季節限定フレーバーが2種類登場している。