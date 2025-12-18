「キャシードール」UVケアと血色感を両立！新作リップセラム登場

タイの人気コスメブランド「キャシードール」から、紫外線から唇を守りながら美しい発色を与える「インテンシブUVリップセラム」が登場！2026年1月9日より楽天市場でWEB先行発売、さらに1月上旬からは全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）でも販売開始となります。このリップセラムは、紫外線ダメージをブロックし、乾燥やカサつきを防ぐだけでなく、自然な血色感を与えるシアーな仕上がりも魅力的です。

紫外線から唇を守るUVケアリップセラム

「CathyDoll インテンシブUVリップセラム」は、唇を紫外線から守るためにUVカット成分を配合。

紫外線B波（UVB）とA波（UVA）の両方をブロックし、シミやそばかすの原因を防ぐ効果があります。

さらに、乾燥や紫外線による硬化を防ぎ、唇をしっかりと保湿。日常的なUVケアが可能になる一品です。

豊かな潤いと自然な血色感をプラス

「インテンシブUVリップセラム」は、植物由来の13種類のオイルと3種のセラミドが配合され、唇に潤いを与えながらカサつきを防ぎます。乾燥しやすい唇を守りつつ、シアーな発色で血色感をプラス。

自然な仕上がりで、すっぴんでも浮かない、どんなシーンにもぴったりのアイテムです。

環境にも優しいヴィーガン処方

このリップセラムは、ヴィーガン処方で作られており、クルエルティフリー（動物実験なし）やリーフセーフ（サンゴへの影響を避けた成分使用）など、環境にも配慮した製品です。

唇にも地球にも優しいこのリップで、毎日のケアを楽しんでみてください。

唇を守りながら美しく魅せるリップセラム

「CathyDoll インテンシブUVリップセラム」は、紫外線から唇を守りながら自然な血色感を与える完璧なアイテム。潤いをキープし、シアーな発色で日常使いに最適です。

さらに、環境への配慮が感じられるヴィーガン処方で、持っているだけで心地よさを感じられるリップケアアイテムです。

自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントにもぴったり。2026年1月9日から発売開始なので、ぜひチェックしてみてください。