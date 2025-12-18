Â¼¾å½¡Î´¤Ï°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆÊóÆ»¡¡¥Ñ¥ï¡¼¹âÉ¾²Á¤â»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ·üÇ°
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥×¥íÌîµå¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇÊÆÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬17Æü¡¢ÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ß¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎµåÃÄ¤¬¼ç¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°ÎÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°ìÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÂÇ·âÌÌ¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬ÊÆÅìÉô»þ´Ö22Æü¸á¸å5»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢³ÍÆÀµåÃÄ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤ÏÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¶õ¤¤ä¸½ÍÀïÎÏ¤Ê¤É¤«¤é°ÜÀÒÀè¤ËÅ¬¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤É¤òÎóµó¤·¤¿¡£