“Ｋ−ＰＯＰ 第２世代”として、日本でも人気を集めた女性グループ・Ａｐｉｎｋ（エーピンク）のユン・ボミ（３２）が、楽曲プロデューサーのＲａｄｏ（４１）と来年５月に結婚すると１８日、所属事務所・Ｗｉｔｈ Ｕｓエンターテインメントが発表したと現地メディアのテンアジアなどが報じた。

ユン・ボミとＲａｄｏは昨年４月に交際説が報じられると、これを公式に認めた。当時２人は２０１７年に仕事を通じて知り合い、静かに愛を育んでいたと伝えられていた。

【Ｗｉｔｈ Ｕｓエンターテインメント 公式コメント全文】

こんにちは。Ｗｉｔｈ Ｕｓエンターテインメントです。

まず弊社所属アーティスト・ユン・ボミに、惜しみない愛情を注いでくださるファンの皆さんに、深い感謝を申し上げます。

本日報道された、ユン・ボミに関する公式コメントをお伝えします。ユン・ボミは長い間そばにいてくれた大切な人と、来年５月に夫婦の縁を結ぶ予定です。人生の新たなステージを歩みだす２人の前途に、あたたかな応援をお願いいたします。

ユン・ボミは結婚後もＡｐｉｎｋメンバーとして、俳優として、芸能人として変わらず活動を続けていく予定です。いつも支えてくださるファンの皆さんに恩返しができるよう、より成熟し、責任感ある姿をお見せします。

ありがとうございます。