お笑いコンビ「スピードワゴン」・井戸田潤（53）の妻でモデルの蜂谷晏海（33）が17日、Instagramを更新。1歳の長男が誕生したばかりの次男と対面する動画を公開した。

【映像】1歳長男が生まれたばかりの弟と対面する様子

2022年9月、井戸田と結婚した蜂谷。2024年7月に長男・ベビバーグくん、翌年の12月14日には次男が誕生していた。

17日に更新したInstagramでは、ベビバーグくんがお兄ちゃんとして弟に触れ合う動画を公開している。

1歳長男、生まれたばかりの弟と対面

「ベビバーグはどんな反応かな？まだよく分からないのかな？と思ってましたが、コットの中を覗いたり、トントンしてみたり、背伸びをして弟を見る姿に母は感動です。ベビバーグはお家で私の母にみてもらって、潤さんも仕事の合間に送り迎えやお風呂もやってくれて、、みんな頑張ってくれている…！ベビバーグから先ほど涙涙の電話がありこちらも、涙…もうすぐ帰るからね！！！私も会いたいよーーーーあすからは自宅で育児！しばらくは母に来てもらってるのでサポート受けつつ（ありがとう）、ベビバーグとの時間も新生児との時間も噛み締めていこう！」

この投稿にファンからは、「わー！ちゃんとお兄ちゃんしてるー」「ハンバーグ師匠に、お兄ちゃん似てる感じする。弟くん出来て、お兄ちゃんうれしそう」など、様々なコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）