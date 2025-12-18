2025年度の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。最終回を迎えた12月14日、都内でパブリックビューイングとトークショーが開催に。

高橋克実さんが選んだのはあの名場面！「実はあれ横浜さん自身が…」

およそ34倍にも達した倍率をかいくぐって会場に詰め掛けた当選者を前に、プレトークショーと、最終回のパブリックビューイング、さらにアフタートークの三部構成にて実施されました。

プレトークショーでは「べらぼう紀行」でナレーションを務めた鈴木奈穂子アナを司会に、出演者の染谷将太さん、中村蒼さん、風間俊介さん、高橋克実さんが登壇。

最終回の放送を前に、それぞれが選んだ＜もう一度見たい心に残ったシーン＞を観覧しながら、その裏側を語るというイベントが行われました。（取材・文・撮影：婦人公論.jp編集部 吉岡宏）

デッドヒートの裏側

イベントにて「競争」をキーワードに選んだのが、鶴屋喜右衛門を演じた風間俊介さん。その風間さんがあげたのは、第25回「灰の雨降る日本橋」にて鶴屋と蔦重が、日本橋に積もった灰を捨てる競争を行うシーンでした。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

風間さん「この場面、競争の最後に『蔦重とデッドヒートをしてください』という監督からの注文だったんですけど、街中に灰が積もっていたので、鶴屋は下駄で登場することになりました。

なのでこのシーン、実は下駄で走っているんです！ だからとんでもなく走りづらい！！

そのうえ流星くんの身体能力が、もうとにかく高い（笑）。

『私、そんなにムキになっていませんよ』っていう表情を保っていますが、実際にはめちゃくちゃ大変。

でも監督としては、デッドヒートの場面を撮りたいから『風間さんもちょっと頑張ってもらえますか？』って（笑）。

仕方ないので、流星くんにこっそり『ちょっとだけ、もうちょっとだけ、遅らせてくれない？』と伝えて（笑）。それでデッドヒートにさせてもらってるんです」

切られてんじゃん！

「ただ、このシーンは本当に楽しくて。



『べらぼう』パブリックビューイング＆トークショー／（C）NHK

『べらぼう』の魅力って、活気ある江戸のなかで、躍動感があるところだと思っているんですけど、鶴屋は鱗形屋さんとかと悪巧みばかり。鶴屋さんの本屋の間も、照明が暗くていつもジメジメしてる（笑）。

そんな中、やっとカラっとしたシーンを演じられて。すごく嬉しかった記憶がありましたね。

この回で印象深かったのはもうひとつ。もしかすると皆さんお気づきかもしれないですが、この回の後半、鶴屋は耕書堂に対して＜暖簾＞を贈っていまして。

蔦重は『生涯大事にします』って言ったのに、さっそく”身上半減”で真っ二つに！

なので「切られてんじゃん！嘘つき！」と心の中で思いながら身上半減のシーンを見ていました（笑）」

ーーー

イベント当日の模様は、NHK総合にて、12月29日（月）午後4時3分から『最終回！ありがた山スペシャル〜パブリックビューイング＆トークショー〜』として放送される予定です。また同日の午後0時15分からは［総合／BSP4K］にて『べらぼう』総集編が放送されます。



『べらぼう』パブリックビューイング＆トークショー／（C）NHK

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当した。