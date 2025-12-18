トヨタ「新型“5人乗り”SUV」発売！

2025年12月17日、トヨタは約7年ぶりとなるフルモデルチェンジを果たした新型「RAV4」について、販売をスタートしたと発表しました。

RAV4は「クロスオーバーSUV」というジャンルの開拓者であり、今やトヨタの屋台骨を支えるグローバルベストセラーカーです。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型“5人乗り”SUV」です！（98枚）

1994年の初代誕生以来、乗用車ライクな乗り味とSUVの走破性を融合させたパッケージで世界中を魅了し続けており、2019年に登場した先代（5代目）では、それまでの都会的なイメージを一新する「ワイルドで無骨」なデザインが受けて大ヒットを記録。

2022年から2024年まで間販売台数100万台の大台を常に突破しており、名実ともに「世界で最も売れているSUV」としての地位を不動のものにしています。

今回、そんな絶対王者の“6代目”にあたる新型モデルが発売されたことで、注目が集まっています。

新型RAV4の開発テーマに掲げられたのは、「Life is an Adventure（人生は冒険だ）」。

日常の通勤から週末のアクティビティまで、オーナーのあらゆるライフスタイルに寄り添うパートナーを目指して開発され、ボディには全長4600-4645mm×全幅1855-1880mm×全高1680-1685mmという堂々たるサイズ感が与えられました。

そして今回のフルモデルチェンジにおける最大のトピックは、ユーザーの嗜好に合わせてデザインやキャラクターが全く異なる「Z」「ADVENTURE」「GR SPORT」という“3つの顔”をラインナップしている点にあります。

これまでのSUV選びでは「都会派か、オフロード派か」という二者択一を迫られることが常でしたが、新型RAV4はその全てを自社ラインナップ内で完結させるという、まさに“死角なし”の構えを展開しているのです。

まず、ベーシックかつ中核を担うZグレードは、最新のトヨタデザインの象徴である「ハンマーヘッド」モチーフをフロントフェイスに採用。

バンパーと一体化したグリルや、鋭く切れ込んだヘッドライトが塊感のあるボディと相まって、都会のビル群にも溶け込む先進的で洗練された佇まいを演出しています。

これに対し、先代モデルで好評だった“タフネス”さを継承・進化させたのがADVENTUREでしょう。

こちらは専用の大型グリルや樹脂製のホイールアーチモールを装備したほか、トレッド（左右の車輪間隔）を拡大してワイドスタンスを強調。

泥や砂埃が似合う、いかにもSUVらしい無骨なスタイリングは、キャンプやアウトドアを愛するユーザーの心に深く刺さる仕上がりとなっています。

そして、SUVでも走りを諦めない層に向けて用意されたのがGR SPORTです。（GR SPORTのみ2025年度内発売予定）

こちらは単なるドレスアップにとどまらず、GR（ガズーレーシング）のモータースポーツにおける知見を投入し、ボディ剛性やサスペンションに専用チューニングを実施。

空力パーツや専用ホイールの採用と相まって、ワインディングロードでもSUVとは思えない安定したコーナリング性能を発揮します。

この大胆な「3つの顔」戦略は、先代の爆発的なヒットの要因となった“無骨さ”をADVENTUREに残しつつ、Zグレードで全く新しい都会的な客層を取り込もうとする、まさにトヨタの「全方位外交」。

ライバルメーカーは、全く隙がないトヨタのラインナップに対抗するため、新たな戦略の構築を余儀なくされる可能性も否定できません。

チーフ・ブランディング・オフィサー兼デザイン領域統括部長のサイモン・ハンフリーズ氏は、この新型RAV4について「お客様にとってだけでなく、我々トヨタにとっても新たな冒険になります」というコメントを過去に述べています。

これは、単に売れているクルマを新しくしたというだけでなく、電動化や知能化が進む自動車業界の激変期において、内燃機関やハイブリッドを主力とするSUVがどのように進化し、生き残っていくのかという、トヨタ自身の挑戦の決意表明とも受け取れます。

このように、100万台クラブの常連である絶対王者でありながら、守りに入ることなく攻めの姿勢を貫いた新型RAV4。

「洗練のZ」「野生のADVENTURE」「情熱のGR SPORT」という三本の矢を携え、再び世界のSUV市場に驚きをもたらすことになるでしょう。