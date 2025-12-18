¡Ö¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¡©¡×4»ù¤ÎÊì¡¦²ÃÆ£²Æ´õ¡¢¿¼Ìë¤Î´éÌÌ»ö¸Î¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Î´é¤Ç¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×
»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¡Ä¿¼Ìë¤Î1Ëç
¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£²Æ´õ(40)¤¬¿¼Ìë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ê¤ó¤È¸À¤¦¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´é¤Ë¡¢»Ò¶¡¤ÎÂ¤¬¥É¥ó¤È¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡à¥Þ¥Þ¤¢¤ë¤¢¤ëá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥ª¥«¥ó¤Ë¥¥Ã¥¯¡ª¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¥Î¡¼¥á¥¤¥¯(¡©)¤Ç¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¤Ï°äÅÁ»Ò¤Î¾¡¼Ô¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´°Á´¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Î´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤Î´é¤Ç¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¿À¤Îº¸Â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²ÃÆ£¤Ï2014Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡¢16Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢21Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢24Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£