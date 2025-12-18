à´°Çä¥¯¥¤¡¼¥óá5Ç¯¤Ö¤êà°µ´¬¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥Èá½÷Í¥Å¾¿È¤ª¤·¤Îº»Íå¤Ë¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¨¤¤¡×¡ÖÆ«´ï¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¤Î¼Á´¶¡×¤ÎÀ¼
¡Ö·Ú¤ä¤«¤ËÉñ¤¦²ÖÊÛ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¤ª¤·¤Îº»Íå¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëà°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ø¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¹ðÃÎ¤·¡¢¥Ó¥¥Ë¤äÁÇÈ©¤Ë¥Ö¥é¥¦¥¹¤ÎÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤âÄ¾É®¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£·Ú¤ä¤«¤ËÉñ¤¦²ÖÊÛ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤·¤¿¤¿¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¤ÎÉü³è¤ËSNS¤Ç¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¤¬¥É¥ó¥É¥óÁý¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¡ÖÆ«´ï¤Î¤è¤¦¤Ë³ê¤é¤«¤ÊÈ©¤Î¼Á´¶¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿DVD´°Çä¤µ¤»¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤ª¤·¤Î¤Ï¡ÖÇ¦Ìî¤µ¤é¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç2015Ç¯¤Ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥Ç¥ª¤ä¼Ì¿¿½¸¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤«¤éà´°Çä¥¯¥¤¡¼¥óá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£21Ç¯¤Ë»¨»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ï°úÂà¤·¤Ê¤¤¤¬¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Ç¦Ìî¤µ¤é¤ÏÂ´¶È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£23Ç¯¤Ë¡Ö¤ª¤·¤Îº»Íå¡×¤Ø²þÌ¾¤·¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì ¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ë À¯¼£²ÈÈë½ñÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£