【速報】安倍昭恵さん「かけがえのないたった1人の家族。最期に言葉を交わせず、突然失った喪失感は一生消えない」「自分のしたことを正面から受け止め、罪を償うように求める」代理人が意見陳述 安倍元総理銃撃事件 山上徹也被告の裁判は結審へ
安倍晋三元総理を銃撃・殺害した罪に問われている山上徹也被告の裁判。
審理の最終日である１２月１８日（木）の第１５回公判で、安倍元総理の妻・安倍昭恵さんの代理人弁護士が意見陳述を実施。「政治家安倍晋三が、私にとってかけがえのないたった１人の家族でした。最期に言葉を交わせず、突然失った喪失感は一生消えることはない。被告人には、自分のしたことを正面から受け止め、罪を償うように求めます」と、昭恵さんの書面を読み上げました。
▼ついに結審へ争点は量刑
山上徹也被告は２０２２年７月、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選候補の応援演説を行っていた安倍晋三元総理（当時６７）を、手製のパイプ銃で銃撃し殺害したとして、殺人などの罪に問われています。
今年１０月の初公判で山上被告は、「すべて事実です。私がしたことに間違いありません」と起訴状で指摘された行為をすべて認めた一方、「法律上どうなるかは弁護人の主張に委ねます」と述べました。
弁護人は、武器等製造法違反など一部の罪について、罪の成立を争う構えを示しています。
▼「『あなたが危険な目に遭ったらどうするの』と訊くと『政治は命がけでやるものだ、そのときは立派なコメントを出してくれ』と言われた」
１２月１８日（木）の第１５回公判で、安倍元総理の妻・安倍昭恵さんの代理人弁護士が、昭恵さんの書面を読み上げました。
安倍昭恵さんの意見陳述（代理人が読み上げ）
「『日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ』夫・安倍晋三の思いです。夫は、国民が日本人であることに誇りが持てる、そんな国にしたいと言っていました」
「夫の身を案じ『あなたが危険な目に遭ったらどうするの』と訊くと『政治は命がけでやるものだ、そのときは立派なコメントを出してくれ』と言われました。その時は『嫌ね、縁起でもない』と冗談だと思っていましたが、本当にそんな日がくるとは夢にも思いませんでした」
「夫が心残りがあるとすれば、銃弾に弾き飛ばされた拉致被害者と、その家族への思いだったと思います。ブルーリボンバッジは割れることはありあせんでした夫の拉致被害者を救出する思いと共に割れずに、私のもとに戻ってきました」
「高齢の母（安倍晋三元総理の母）は自宅で夫と対面しました。
その後はふさぎこむことが多くなり、昨年２月４日に亡くなりました。ついに私は一人残されました。街を歩いていても、行き交う家族連れなどの日常を見て自然と涙が出てきたり、夫のことを思うと自然と涙が出て、感情を止めることができませんでした」
「政治家安倍晋三が、私にとってかけがえのないたった１人の家族でした。最期に言葉を交わせず、突然失った喪失感は一生消えることはありません」
「被告人には、自分のしたことを正面から受け止め、罪を償うように求めます」