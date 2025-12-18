安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第１５回公判が１８日、奈良地裁で始まった。

被害者参加制度を利用する安倍氏の妻・昭恵さん（６３）は出廷せず、代理人弁護士が意見陳述し、「被告には正面から罪を受け止めてきちんと償うことを求めます」と訴えた。

意見陳述では、昭恵さんが生前の安倍氏に「あなたが危険な目にあったらどうするの」と尋ねると、安倍氏が「政治家は命がけですることだから」と語ったエピソードが明かされ、「本当にその日がくると思っていなかった。衝撃的すぎて頭が真っ白になった。私は一人取り残され、夫のことを思うと涙が出てくる」と苦しい胸の内を伝えた。

昭恵さんは今月３日の第１３回公判に初めて出廷し、被告と対面した。その後は出廷しておらず、１８日も法廷に姿はなかった。

１１月１３日に行われた第７回公判の検察側の証拠調べでは、昭恵さんが事件から約１年後に心情をつづった上申書が検察官によって読み上げられた。昭恵さんは上申書で「あの日を思い出すと涙があふれる。夫を失った悲しみが昇華することはない。ただ夫に生きていてほしかった」などと記していた。

１８日は検察側の論告求刑、弁護側の最終弁論があり、結審する予定。