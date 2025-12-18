ハイヒール・モモコ、手作りアレンジおにぎり披露「そうきたか」「発想が天才」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/18】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが12月17日、自身のInstagramを更新。手作りのアレンジおにぎりを披露し、反響が寄せられている。
【写真】61歳大御所芸人「発想が天才」と話題のアレンジおにぎり披露
モモコは「今回の山形旅行は、エコノミーだったんで、たらこおにぎりに卵焼きを巻いて持って行きました 我ながら美味かった」とつづり、飛行機の中での写真を公開。具入りで握った白飯を卵でつつんだアレンジおにぎりを披露している。
この投稿に「そうきたか！」「発想が天才」「持ち運びに良さそう」「売り物みたい」「おにぎり持参は親近感」「食べ応えありそう」「彩り綺麗」「食べさせて」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】61歳大御所芸人「発想が天才」と話題のアレンジおにぎり披露
◆ハイヒール・モモコ、アレンジおにぎり披露
モモコは「今回の山形旅行は、エコノミーだったんで、たらこおにぎりに卵焼きを巻いて持って行きました 我ながら美味かった」とつづり、飛行機の中での写真を公開。具入りで握った白飯を卵でつつんだアレンジおにぎりを披露している。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿に「そうきたか！」「発想が天才」「持ち運びに良さそう」「売り物みたい」「おにぎり持参は親近感」「食べ応えありそう」「彩り綺麗」「食べさせて」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】