¸µSKE48¸åÆ£³Ú¡¹¥¢¥Ê¡¢Êì¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¤Ç¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤ÇÁÇÅ¨¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/18¡Û¸µSKE48¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¸åÆ£³Ú¡¹¤¬12·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Êì¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µSKE¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡ÖÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¡×Êì¿Æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¸åÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë¡¢Êì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ª½Ë¤¤¤ÇÂçºå¤Ë ¤³¤ì¤Ç3Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¡©¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¤Ê1Æü¤ò²á¤´¤¹¡¢¤È¤¤¤¦Ç¯Ëö¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢Ãæ²ÚÎÁÍý¤òÁ°¤Ë¤·¤¿Êì¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âçºå¾ë¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊì¿Æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸åÆ£¤Ï2015Ç¯¡Á2019Ç¯¤Þ¤ÇSKE48¤Ç³èÌö¡£Â´¶È¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖZIP¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶â¤¢¤µ5»þ50Ê¬¡Á¡Ë¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤¢¤µ5»þ55Ê¬¡Á¡¿Ëè½µÆüÍË7»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¸åÆ£³Ú¡¹¥¢¥Ê¡¢Êì¿Æ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡¸åÆ£³Ú¡¹¥¢¥Ê¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
