芳根京子、膝丈ワンピから透明感溢れる美脚披露 イタリア旅写真に「スタイル良すぎ」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2025/12/18】女優の芳根京子が12月17日、自身のInstagramを更新。テレビ番組撮影でのオフショットを公開し、話題となっている。
芳根は「素敵な夢のようなイタリア旅でした」「ドラマ×ドキュメンタリーという少し変わった作品です。なかなかない、貴重な経験をさせていただきました」とつづり、自身が出演し、12月14日に放送された紀行番組「25年目の恋 〜もう一人の芳根京子、ローマへ行く〜」（BS-TBS）のオフショットを多数公開。花柄の膝丈ワンピースの裾から透明感が際立つ脚がのぞくショットや海辺でにこやかな笑顔を浮かべるショットなどを披露した。
この投稿に、ファンからは「キュート」「ホントにべっぴんさん」「スタイル良すぎ」「お人形さんみたい」「素顔が素敵」「笑顔に引き込まれました」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
