【低気圧】暖かい空気を運んでくる

次の土日は、くもりや雨とぐずついた天気ですが、平年を５℃ぐらい上回る気温で暖かい雨となりそうです。

２０日（土）は高気圧の後ろ側に入り、南から暖かい空気が流れ込んできます。

２１日（日）は低気圧が前線を伴って、本州南岸を進むため広い範囲で雨が降るでしょう。

、、を画像で掲載しています。

雨シミュレーション２０日（土）～２１日（日）

関東地方の土曜日は、おおむね曇りですが、降水確率が４０％と高いため折りたたみ傘があれば安心でしょう。日曜日は、活発な雨雲がかかる時間帯も予想されています。画像で確認できます。

寒気のシミュレーション１９日（金）～２１日（日）

上空１５００mには、寒気ではなく ”暖気” が流れ込んできます。低気圧が運んでくる暖かい空気のため、この土日は気温が高めです。画像で確認できます。

関東地方 各都市の週間予報（１９日（金）～２５日（木））

各都県につき５か所ずつ掲載しています。東京の場合、千代田区・新宿区・世田谷区・八王子市・青梅市です。

２４日（水）クリスマスイブは「くもり」、２５日（木）クリスマスは「くもり一時雨」の予報が多くなっています。

・