¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤µ¤ó¤¬18Æü¡¢¡Ø¥ì¥Á¥¹¥Ñ1Æü¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼È¯É½²ñ¡Ù¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【写真を見る】
¥ì¥Á¥¹¥Ñ¤Ï¡¢àÆ¬Èé¤Ë¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òá¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Æ¬Èé¤Ë¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢Æ±Åù¤Î¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÓÈ±¿ÇÃÇ»Î¤ÎÈþ¹á¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÈ±¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£Æ´¤ì¤ë¡É¤È¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤ò¹ðÇò¡£Èþ¹á¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ÈÍÅÀº¤ß¤¿¤¤¡É¤È¡¢¼«¿È¤Î°õ¾Ý¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ¬Èé¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ...¡É¤È¡¢´é¤Î¥±¥¢Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Æ¬Èé¤È¤¤¤¦¡ÖÅÚÂæ¤Î¥±¥¢¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò²òÀâ¡£¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡È¿²ÊÊ¤¬¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢È±¼Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆ¬Èé¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜ¤«¤éÎÚ¡É¤È¡¢³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èþ¹á¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡ÈpHÃÍ¡É¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¼ÁÌä¡£Èþ¹á¤µ¤ó¤¬¡ÈpHÃÍ¡É¤È·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¡È¤Ê¤ó¤«¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¤â¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁêÄÈ¤À¤±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡É¤È¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡È20Âå¡¢30Âå¤Ï¤º¤Ã¤È¶âÈ±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥±¥¢¤ËÉ¬»à¡É¤È¸ì¤ê¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¤·¤«¤·¡¢Èþ¹á¤µ¤ó¤¬ÈþÍÆ±Õ¤ò¼ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÃº»À¤Î²»¤Ë¡¢¡È¾ÆÆù¤Î²»¤ß¤¿¤¤¡É¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥â¡¼¥É¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¡Øº£Ç¯¤Î´Á»ú°ìÊ¸»ú¡Ù¤ò¡ØÃý¡Ù¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡È¤¹¤´¤¯Ãý¤Ã¤¿£±Ç¯¡£Î¢¤Ç¤âÉ½¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤ÏÃý¤Ã¤¿¡É¤È¡¢ÀâÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¡ÈËÜÅö¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤ª¶â¤Ï²Ô¤®¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£40Âå¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¡¢¤¦¤Ê¤À¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥±¥¢¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ãÄÐ¤µ¤ó¡£µ¼Ô¤«¤é¡Ö¤Û¤«¤ËËèÆüÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Â³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µÍè¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡Ù¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡Ù¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éº¨¤ßÀá¡£
¡È¤Ç¤â¡¢²ÈÂ²¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï²ÈÂ²¤Ë¤â¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡£»Ò¤É¤â¤¬¡Ö¸¶½ÉÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤ªÅ¹¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï¡Ê»Ò¤É¤â¤¬¡Ë¿·Âçµ×ÊÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ2»þ´Ö¤¯¤é¤¤ÊÂ¤ó¤Ç¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¿©¤Ù¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡Ù¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤È¡¢ÂçÃÀ¤Ê²ò·èºö¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡È¡ÖÁ´°÷¤Ç¼ãÄÐÀé²Æ¤À¤è¡×¤Ã¤Æ°é¤ÆÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡É¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û