オリックス・田嶋大樹投手（29）が18日、大阪・舞洲の球団施設で契約更改に臨み、今季年俸1億円から1000万円増の1億1000万円でサイン（金額は推定）。将来的なメジャー挑戦の希望を、球団に伝えたことを明かした。

「年齢的にも上の方になるので。練習の姿勢だったりで後輩たちの手本となってほしいと。あとは、将来的にメジャーリーグに行きたいという話をしました。来年1年やってすぐ、と言う話ではないです」

今季はチーム最多の2完封を記録するなど、18試合の先発で7勝7敗、防御率3・13。「若い時のとげとげしいのはもう要らない。役割があるのがまずありがたい。穴を埋める選手になりたい」とチーム事情に従い、さまざまな登板間隔に対応。「僕にしかできない」と自負を抱きながら柔軟な調整を続け、過去2年を超える7勝を挙げた。

「僕がいつも考えているのは、自分がより成長するためにはどうするかを考えていて。選択肢の一つとして、アメリカでやったときに自分がどれだけ成長できるか。自分の可能性にかけてみたい思いを伝えさせてもらいました」

来年30歳を迎え、選手として円熟味を増す時期に入る。来年の目標にはチームの優勝とシーズン完走を掲げた。一選手として高みを目指し、理想を追い求めていく。