「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１８日午後１時現在でＴＯＲＩＣＯ<7138.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



ＴＯＲＩＣＯは大口の買い注文に商いが成立せず、ストップ高水準でカイ気配に張り付いた状態が続いている。１７日取引終了後にＳｈｏｏｔｉｎｇ Ｓｔａｒ１号投資事業有限責任組合を割当先とする２２９万８７０８株の第三者割当増資（発行価格は１４３円）を実施することを開示。また、同日に新たに暗号資産投資事業の推進を目的とした１００％出資子会社設立を決議したことも併せて発表しており、これを手掛かり材料に投資資金が集中する形となっている。株価１００円台の低位株で急騰習性を持つことから、個人投資家の短期資金なども誘導されやすい。



出所：MINKABU PRESS