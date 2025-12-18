山下智久主演『神の雫／Drops of God』シーズン2、日本版メインビジュアル＆ティザー予告編解禁！

2026年1月23日（金）よりHuluにて国内独占配信スタートとなる、山下智久主演『神の雫／Drops of God』シーズン2。その日本版メインビジュアルとティザー予告編が解禁された。

山下智久主演『神の雫／Drops of God』国際エミー賞「連続ドラマ部門」受賞！ 山下智久が海外ドラマ初主演を務める『神の雫／Drops of … 山下智久主演『神の雫／Drops of God』国際エミー賞「連続ドラマ部門」受賞！

世界の果てで自らの心の最も暗い深淵へと追い込まれ…

日本のワインブームに火を付けた人気漫画「神の雫」（作・亜樹直 画・オキモト・シュウ／講談社）を実写ドラマ化した『神の雫/Drops of God』は、原作漫画の中心を担う男性キャラクター＝神咲雫をカミーユに置き換えると同時に、山下智久が演じる聡明なワイン評論家・遠峰一青（とおみね・いっせい）を新たな主人公に設定した作品。2023年にHuluにて配信開始されたシーズン1は、翌2024年に第52回国際エミー賞で「連続ドラマ部門」（International Emmy Awards「Drama Series」）を受賞した。

シーズン1は、世界的ワインの権威アレクサンドル・レジェが亡くなったことをきっかけに、フランス・パリで暮らす彼の娘カミーユと、彼に師事していた遠峰一青が、総額1670億円にも及ぶ世界最大のワインコレクションを含む莫大な遺産をめぐって国境を越えた対決に挑むというストーリー。ワインに運命を翻弄される男女を軸に、時代と国境を越えた華麗で芳醇な人間模様を壮大かつ細やかに描き、異色でスタイリッシュ、非常にエンターテインメント性の高いドラマだ。

あと1ヵ月あまりで配信されるシーズン2には、主演の山下智久（遠峰一青役）とフルール・ジェフリエ（カミーユ・レジェ役）がもちろん続投、監督のオデッド・ラスキン、プロデューサーのクラウス・ジマーマンという前シーズンのスタッフも再集結。一青とカミーユは、アレクサンドル・レジェが生涯をかけても探し得なかった“世界最高のワイン”の起源を求めて世界を旅し、その末に自らの人生と向き合うこととなる過酷な試練に直面する。

この度到着した日本版メインビジュアルでは、神々しく太陽が輝くブドウ畑を背に、一青とカミーユがシリアスな表情で真正面を見据えて並ぶ。そしてティザー予告編の方では、一青とカミーユがシャサングル農園で久々に再会し、和やかに会話するシーンからスタート。「私の最大の失敗は、この完璧なワインの産地を探し得なかったことだ」という父からの手紙をきっかけに、スペイン、フランス、ギリシャ、ジョージア、そして日本へとシーンが移り、世界最高のワインを求めて、美しい世界の映像とともに二人の壮大な旅が始まる。“俺は心のどこかで、ずっと分かっていたような気がする”という一青の心情を表すかのように、暗闇からひとすじの光に導かれる美しいシーンが映し出され、シーズン1に続きさらにドラマチックな展開を期待させる。

父の遺言から始まった旅は、やがて「真実」を求める壮大な探求へと姿を変え、大陸と世紀を越えて、忘れ去られた歴史や隠された因縁、長い年月の中に封じられてきた秘密が次々と掘り起こされていく。過酷な探求が二人を世界の果てへ、そして自らの心の最も暗い深淵へと追い込む中、一青とカミーユは自分がどれほどの犠牲を払う覚悟があるのかを問われることに。その決断は、兄妹としての絆を引き裂くのか――それとも、二人を破滅へと導くのか。

『神の雫／Drops of God』シーズン2（全8話）はHuluで2026年1月23日（金）国内独占配信スタート。毎週金曜日に新エピソードが更新される。シーズン1は全話見放題配信中。

山下智久主演『神の雫』ついに完結！山下智久＆原作者のスペシャルインタビューが到着 Huluオリジナル『神の雫／Drops of God』（全8 … 山下智久主演『神の雫』ついに完結！山下智久＆原作者のスペシャルインタビューが到着

『神の雫／Drops of God』製作総指揮にインタビュー「山下智久は日本で一番の役者」 山下智久が海外ドラマ初主演を務めるHuluオリジナル『神の雫 … 『神の雫／Drops of God』製作総指揮にインタビュー「山下智久は日本で一番の役者」

海外ドラマに出演する日本人俳優【5選】 西島秀俊がApple TV+オリジナルシリーズ『サニー』でハ … 海外ドラマに出演する日本人俳優【5選】

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.