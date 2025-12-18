マクドナルドの公式Xにて、&TEAM（エンティーム）のK（ケイ）の「#リアタイマクパ（リアルタイムマックパーティー）」カウントダウンビジュアルが公開された。

【写真】てりやきマックバーガーを持つ&TEAM K【動画】&TEAMが出演するWEBCM「ポテナゲにはコカ･コーラ！篇」他

■&TEAM Kはてりやきマックバーガーとコカ・コーラ！

「#リアタイマクパ」とは、ライブ配信を通してリアルタイムに推しとともに好きなメニューを食べながら、マクドナルドパーティーをしているような気分を楽しめる新しいコンテンツ。2025年2月に第一弾が開催され、XGが出演した。

&TEAMが出演する「#リアタイマクパ」は12月26日に配信予定。今回公開されたのは配信日までカウントダウンしていくビジュアルで、「リアタイマクパまであと9日」「期待のK」というキャプションともにラガーシャツ姿のKが登場した。

Kが「てりやきマックバーガー」とグラスに入ったコカ・コーラを持ったビジュアルには、ハートや星マークなど手書き風のアレンジが。サラサラとした金髪をセンター分けしたKには「Let’s Party！」という吹き出しがつけられた。

SNSでは、「Kポーズしながらコーラ持ってるのかわいすぎるぅ」「推しが可愛すぎて困る」「推し×推し（てりやき）」「Ｋくんトップバッターだ」「今日の夕飯は…テリヤキバーガーに決まり！」「めっちゃかっこいい～」「ケイくんと同じの食べる！」「カウントダウン一人一人来るね」「リアタイマクパ、待ちきれません」「公式のデコ可愛すぎる」「金髪センター分けケイくん最高」「お顔ちっさ」など、様々な反響が寄せられている。

■&TEAMが出演するWEBCM「ポテナゲにはコカ･コーラ！篇」

