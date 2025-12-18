Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架がドイツでフルートを奏でるオフショットが、日本テレビ『Google Pixel presents ANOTHER SKY』公式SNSで公開。さらに若井滉斗がギターを試奏するオフショットも公開されている。

12月20日に放送される『ANOTHER SKY』1時間スペシャルで、3人揃ってドイツを訪れるMrs. GREEN APPLE。メンバーそれぞれが行きたかった場所へ行く企画で、藤澤はオッテンバッハにあるメナート社を訪れた。

Instagramで公開されたオフショットで藤澤は、フルートを手にカメラ目線でニッコリ。まとったジャケットやサラサラ内巻きヘアの上品さと、花が飾られた窓の背景もマッチしている。

「藤澤さんも愛用しているという、メナート社のフルートはすべてが手作りだそう。熟練の職人たちが丁寧に仕上げていく工程は圧巻で、“音づくり”への深いこだわりと情熱に、藤澤さんも思わず見入ってしまうほど」と説明が添えられている通り、2枚目では愛おしそうな表情で机に並べられた複数のフルートを見つめる藤澤の様子が収められている。

「絵画のように美しい」「王子様みたいに高貴」「フルート見てる涼ちゃん幸せそう」「吹いてるシーン放送されるかな？」などといった声が続々と到着。

また番組公式Xでは別カットが公開されている。

そして若井はフランクフルトにあるヴィンテージギター専門店「ギターポイント」を訪れた際のオフショットが、InstagramとXで公開されている。

ズラリと壁に並ぶギターを見つめる後ろ姿、そしてギターを試奏する横顔に「横顔だけでも楽しそうなの伝わる」「やっぱりギター持つひろぱが最高」「何を弾いているのかな？」などといった声が届いている。

