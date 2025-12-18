14時の日経平均は435円安の4万9076円、アドテストが188.52円押し下げ 14時の日経平均は435円安の4万9076円、アドテストが188.52円押し下げ

18日14時現在の日経平均株価は前日比435.85円（-0.88％）安の4万9076.43円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1064、値下がりは497、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は188.52円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が112.31円、東エレク <8035>が96.27円、ファナック <6954>が21.23円、フジクラ <5803>が20.06円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を26.27円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が13.24円、中外薬 <4519>が11.63円、テルモ <4543>が9.89円、コナミＧ <9766>が9.86円と続く。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位はパルプ・紙で、以下、サービス、水産・農林、空運と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、その他製品が並んでいる。



※14時0分9秒時点



