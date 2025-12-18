¡ãÂîµå¡äÃæ¹ñ¤Î¡ÖÂçËâ²¦¡×¤¬Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤ò¾Î»¿¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î17Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¹á¹Á01¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂîµåÁª¼ê¡¦Ä¥ËÜÃÒÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñÂîµå³¦¤Î¡ÖÂçËâ²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ûç°¡èÌ¡Ê¥Ç¥ó¡¦¥ä¡¼¥Ô¥ó¡Ë»á¤¬¾Î»¿¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¹á¹Á¤Ç10¡Á14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÄ¥ËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ÎÄ¥ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1990Ç¯Âå¤ÎÀ¤³¦½÷»ÒÂîµå³¦¤Ç²¦¼Ô¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿Ãæ¹ñÂîµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¡ÖÂçËâ²¦¡×¤³¤Èûç»á¤¬¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãæ¹ñÀª¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ûç»á¤Ïº£Âç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç¸«¤»¤¿Ä¥ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¡¢µ»½Ñ¤Î2¤Ä¤ÎÅÀ¤«¤éÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÎôÀª¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¡×¤òµó¤²¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿½ÅÍ×¤ÊÂè5¥²¡¼¥à¤Ç7-10¤È¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤é¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢5Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Ç¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Ï7-10¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¾¡¤Á¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯Áª¼ê¤ò¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯°é¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®½Ï¤Ö¤ê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤³¤È¤âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
µ»½ÑÌÌ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Î»¿¡£¡Öµ»½Ñ¤ÏÅª³Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¼«ÂÎ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ëûç»á¤ÎÄ¥ËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëºÇÂç¸Â¤ÎÉ¾²Á¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤Èµ»ö¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ûç»á¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÃÏ°Ì¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÆüËÜ¤è¤ê¤â¸å¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö²Ê³ØÅª¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë¸ÀµÚ¡£ÆüËÜ¤Ï¡Ö»î¹ç¿´ÍýÉ¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼ÂÑÀ¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë»ØÆ³¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯»ØÆ³¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤È¤·¡¢º£Âç²ñ¤Î½à·è¾¡¤ÇÎÓ»íÅï¡Ê¥ê¥ó¡¦¥·¡¼¥É¥ó¡Ë¤¬Ä¥ËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Î¤â¡Ö¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¶¯¿Ù¡Ê¤¤ç¤¦¤¸¤ó¡Ë¤µ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÃË»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¯¥È¥Ã¥×10¤Ç¡¢Ãæ¹ñÀª¤¬²¦Á¿¶Ö¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Á¥å¡¼¥Á¥ó¡¢1°Ì¡Ë¡¢ÎÓ»íÅï¡Ê2°Ì¡Ë¡¢ÎÂÌ÷ÖÂ¡Ê¥ê¥¢¥ó¡¦¥¸¥ó¥¯¥ó¡¢7°Ì¡Ë¤Î3¿Í¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£4°Ì¤ÎÄ¥ËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°Àª¤ÎÂæÆ¬¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¾Ò²ð¡£¥È¥Ã¥×5¤òÃæ¹ñÀª¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÃË»Ò¤Ç¤ÏÀäÂÐÅª¤ÊÃÏ°Ì¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë