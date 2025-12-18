サバンナ・高橋、赤坂のサウナ施設火災について私見「めちゃくちゃ無防備な状態で…」
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄（49）が、18日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に出演。東京・赤坂のサウナ施設「SAUNATIGER」（サウナタイガー）で、火災が発生し、来店中の客2人が死亡したことを巡り、“サウナ好き”の立場で私見を述べた。
【写真あり】“万博サウナ”で水着ツーショット、高橋茂雄＆清水みさと夫妻
高橋は「僕もサウナ大好き」「昨日も行ったりして、毎日行ってますけど」とし、「基本的に裸で手ぶらで、めちゃくちゃ無防備な状態で入っているわけじゃないですか。施設側の安全は当然あると思って、安心して入ってる。そこでボタンが作動しいひんってことって…本当に考えもしないことやと思うんですよね、あり得ないこと」などと私見を述べた。
番組では、施設の安全管理のチェック事項や非常装置などについて、一般的な内容を防災に詳しい専門家の解説で紹介。高橋は、よく行くサウナ店の非常ボタンについて「これ動くんでしょうね、なんて確認しない」と説明。さらに「もしこういうケースになった時に、窓ガラスを割る方法って？」と質問した。専門家は、さまざまなサウナ施設の種類を紹介しつつ「難しいと思います」などと回答していた。
