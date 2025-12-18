Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、14.5mmの超スリム設計でカバンの隙間に入れて持ち歩け、65W高出力も両立したUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode Pro 薄型急速充電器 65W」が、お得に登場しています。

薄さ14.5mmでカバンの隙間にスッと入る。UGREENの超薄型65W充電器が36％オフで過去最安値に！

持ち運び用の充電器は「小さい」だけでなく「薄い」ことも重要です。UGREEN（ユーグリーン）の「Nexode Pro 薄型急速充電器 65W」は、14.5mmの超スリム設計と65W高出力を両立。しかも今なら36％オフのセール特価になっており、過去最安値で購入できます。

最大の特徴は、厚さわずか14.5mmという超スリム設計です。ノートPCや書類と一緒にバッグへ入れてもかさばらず、ガジェットポーチを使わずに持ち歩けるのが魅力。

これまで「充電器は仕方なく持つもの」だった人ほど、この薄さの恩恵を実感できるはずです。コンセント周りで使用しても主張しすぎず、ホテルやカフェで使っても取り回しが良好。携帯性を重視する人にとって、完成度の高いサイズ感です。

薄くても65W出力に対応。3ポートで同時急速充電が可能なのも◎

スリムボディながら性能は妥協していません。合計最大65W出力に対応し、USB-Cポートを使えばノートPCの充電もカバーできます。

ポート構成は3ポートでUSB-Cポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載。PC・スマートフォン・イヤホンなどを同時に急速充電できるのも嬉しいポイントです。

14.5mmの超薄型設計に3ポート・最大65W出力を詰め込んだ「Nexode Pro 薄型急速充電器 65W」は、持ち運びやすさと実用性を両立した充電器。過去最安値の今こそ、バッグの定番アイテムに加えたいところです。

UGREEN Nexode Pro 充電器 65W 3ポート(2USB-C+1USB-A)【当社比最薄65W 急速充電器 15mm】PSE認証済 PD 新生代GaNInfinity™チップ＋UGREEN独自Airpyra技術 type-c 折り畳み式 PD3.0/QC4+/PPS/SCP規格対応 MacBook/ノートPC/iPad/iphone17/16/15/14/13/12シリーズ対応 4,150円 （36％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年12月18日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:｢Amazon クリスマスタイムセール祭り｣