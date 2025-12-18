今年1月に惜しまれつつ引退した新幹線の点検車両「ドクターイエロー」。「目撃すると幸せになれる」ってまことしやかな噂もあって、やたらと人気がありました。引退を惜しむ声に後押しされてか、JR東海が923形0番代をモチーフとした公式ワイヤレスイヤホンを発売します。

駅員さんのアナウンスを収録

Image: JR東海マーケット

このイヤホン、ケースがドクターイエロー型になっているんですが、真っ黄色のカラーリングは再現度高いですね。イヤホン本体には新幹線乗り場案内のピクトグラムが入っています。

Image: JR東海マーケット

デザインだけでなくサウンドも頑張っていて、JR東海の全社競技会「The Supreme 2024〜新幹線技術力No.1競技会〜列車監視部門」でNo.1を受賞した現役駅員の録りおろし音声を収録。さらにドクターイエロー車両から収録した警笛音やブレーキ緩解音も収録しており、鉄分超高めな仕様になっています。

Image: JR東海マーケット

このイヤホンはJR東海のマーケットサイトでクラウドファンディングをしていて、リターンはイヤホン本体に加えて、ドクターイエローに設置されていた標識などを再現したアクリルキーホルダーが付属します。支援金はキーホルダー1種（ランダム）付属が1万8060円、キーホルダー全5種付属が1万9800円。目標金額は3300万円で、期限は来年2月28日。未達の場合は返金対応となります。

このルックスで、ホームアナウンスの音声なども楽しめるとなれば鉄道ファンの方々にはたまらないところでしょう。なんたってかわいいし、子ども受けもよさそうです。

