その着方、もう古いかも！【LEPSIM】大人がシャレる♡「モノトーンコーデ術」

モノトーンコーデがパッとしない……。そんなミドル世代は、【LEPSIM（レプシィム）】のスタッフさんの着こなしを参考にするといいかも。ミニマルスタイル人気が続く中、今シーズンはシンプルなだけじゃなく、スカーフやレース柄ソックスなどを投入した、リズムのあるスタイルが注目されている様子。スタッフさんのテクニックを取り入れて、ワンランク上のモノトーンコーデを楽しんで。

オフィスコーデがシャレる冬のモノトーンコーデ

全身グレーでまとめたワントーンスタイル。スタッフさんのようにニュアンス柄がおしゃれなスカーフを投入すれば、のっぺり感が払拭され、今っぽくおしゃれな雰囲気になりそう。きちんと感も上品さも備わったコーデは、オフィスシーンにもぴったりです。

スタッフのセンスが光る大人カジュアル

ロゴスウェットにハーフパンツを合わせたカジュアルコーデ。シックなモノトーンでまとめて、大人っぽく洗練された印象に。スタッフさんのように、レース柄のソックスをアクセントにしてフェミニンなムードをまとえば、今年らしくアップデートできそう。変形バックルが目を引くベルトもおしゃれ見えのポイントになりそうです。

上品に華やぐ冬のモノトーンコーデ

毛足長めのシャギー素材を使用したベストと、アコーディオンプリーツがキレイなスカートを合わせれば、地味見えしがちなモノトーンコーデもパッと華やかな印象に。ホワイトトップスで明るい抜け感をプラス。ツンと尖ったつま先が印象的なポインテッドトゥシューズでエッジを与えるのも、おしゃれ見えのコツになりそうです。

おしゃれに更新！ 垢抜けモノトーンコーデ

コートが主役の冬のモノトーンコーデは、上品な光沢感のあるサテンスカートを投入して、今っぽく更新。防寒とおしゃれ見えを両得できそうなフードストールをクルッと巻けば、シンプルなのに垢抜け感あるモノトーンコーデを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i