”昭和レトロ”ファッションの杉咲花が魅力的！”恋愛映画の旗手”と再タッグの１月期ドラマロケ発見撮

撮影合間の杉咲はずっと笑顔

チェック柄のシャツにダボダボのジーンズ、オーバーサイズのベージュのコートを着たショートボブの彼女は、どこか“昭和レトロ”な雰囲気を漂わせている。俳優の杉咲花（28）だ。

12月上旬の朝、東京・日本橋で、’26年１月期ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）の撮影が行われていた。

「同ドラマは、今泉力哉監督（44）のオリジナル脚本によるラブストーリーです。’19年公開の岸井ゆきの（33）主演映画『愛がなんだ』や、’23年の有村架純（32）主演映画『ちひろさん』などを手掛けた今泉監督は“恋愛映画の旗手”として知られ、女性の魅力を最大限に引き出すことでも定評があります。杉咲と今泉監督は、’23年にWOWOWプライムで放送されたオムニバスドラマ『杉咲花の撮休』でタッグを組んでいて、それ以来となります」（テレビ誌ライター）

杉咲は、古着屋でアルバイトをしている27歳の小説家・土田文菜（つちだあやな）を演じる。これまでに２冊の小説を出版し、現在３冊目を執筆中。恋人はいるが、『真っすぐ“好き”と言えたのはいつまでだろう？』と、過去の恋愛を振り返り、『そもそも恋愛とは何なのか？』を探しつつ、前に進む女性を描いた物語だ。

冒頭のシーンに戻ると、文菜が、一人で家具屋を訪れるシーンを撮影していた。その後は、ほぼ建物内での撮影だったため、中の様子はわからなかったが、撮影合間、外で休憩していたベンチコート姿の杉咲は、スタッフと談笑。とても和やかな雰囲気が伝わってきた。

杉咲は同ドラマについて、日テレの番組ホームページで次のように語っている。

〈恋愛をするひと、しないひと、恋愛がよくわからないひと、したくないひと。自分という人間をいまも探しているひと。人の数だけ、いろんないろんな生き方があって。

多様な登場人物たちに、自分や家族や友達の姿を見つけだしてもらえるような作品にできたらいいなと思います。だらっと息抜きしながら観てもらえるように、私たちも気を楽にしながら、心を込めたいと思っています〉

”恋愛の旗手”と再タッグを組んだ杉咲主演の同ドラマに、期待しかない。

