YOSHIKIに密着！ 試練を乗り越え世界に挑む日々を追った『NHK MUSIC SPECIAL』来年1.8放送決定
2026年1月8日22時よりNHK総合にて『NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI 〜奇跡の舞台へ〜』を放送。日本人初となるサウジアラビアの世界遺産でのコンサートに挑んだYOSHIKI。米・ロサンゼルスでのリハーサルなど貴重な現場に密着。さまざまな試練を乗り越え挑むYOSHIKI の世界への挑戦の日々を追った。
【写真】日本人初！ サウジアラビアの世界遺産でのコンサートを行ったYOSHIKI
今年11月にサウジアラビア・アルウラのユネスコ世界遺産、ヘグラ遺跡でのコンサートに日本人として初めて出演したYOSHIKI。世界の名だたるアーティストが出演した歴史的イベントとなった。
サウジアラビアでのコンサートが開催された11月20日はYOSHIKIの誕生日。X JAPANのメンバーや両親の死と向き合いながら音楽活動を続けてきた彼が、自身の誕生日という節目の日に、2000年以上の歴史を持つと言われる異国の地でのコンサートで何を表現しようとしたのか？ 番組でYOSHIKIは、自身の音楽における“死生観”など深い思いを語ってくれた。
サウジアラビアでのコンサートに向けたリハーサルが行われたのは米・ロサンゼルス。YOSHIKIは1990年代からロサンゼルスに拠点を移し、活動を続けてきた。今回、番組では現地のミュージシャンと一緒に音楽を作り上げる貴重な現場を取材。サウジアラビアで共演したトランペッター、イブラヒム・マーロフとオンラインで打ち合わせをしながらYOSHIKIが新曲を生み出す奇跡の瞬間をカメラは捉えた。
去年3度目となる首の手術を行い、体調面で大きな不安を抱えているYOSHIKI。これまで数々の試練を乗り越え、世界に向けて挑み続けてきた。その集大成の一つと言えるサウジアラビアでの今回のコンサート。YOSHIKIはなぜ、世界にこだわり音楽を続けてきたのか？ 手術後初めての海外での活動となったサウジアラビアでのコンサートに臨んだYOSHIKIの姿を通じて、日本から世界に挑み続ける音楽家への思いに迫る。
『NHK MUSIC SPECIAL YOSHIKI 〜奇跡の舞台へ〜』は、NHK総合にて2026年1月8日22時放送。
