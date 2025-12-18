ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÁíÎÏ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡×¡¡º£Ç¯¤â¡ØN¥¹¤Ú¡Ù¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡ª¡¡12.28ÊüÁ÷·èÄê
¡¡NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿2025 ÆóÅáÎ®Éü³è¤ÈÏ¢ÇÆ¡Ù¤¬¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ12·î28Æü21»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£°Û¼¡¸µ¤ÎÆóÅáÎ®Éü³è¡¢·ãÆ®¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¡¢À¤³¦¤¬Ç®¶¸¤·¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¡¢ÂçÃ«¼«¤é¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¼«¤é¤¬2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¡¡¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÂçÃ«
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÁíÎÏ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡×¡½2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦·ëËö¤Ç½ª¤¨¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±äÄ¹18²ó¤Î·ãÆ®¡¢1»î¹ç4·É±ó¤Ë9Ï¢Â³½ÐÎÝ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¿·µÏ¿¡£½é¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£µÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î»àÆ®¡½¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åê¼ê¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¼ÂÀï¤Ç¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÆóÅáÎ®Éüµ¢·×²è¤ò¿ë¹Ô¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾å²ó¤ë55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¼«¸ÊºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ë163¡¥6¥¥í¤Î¹ëÂ®µå¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç2²óÌÜ¤ÎÉª¤Î¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè7Àï¡£Ãæ3Æü¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬3¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏºÇÂç¤Î´íµ¡¤Ë¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤«¤éÇ´¤ê¶¯¤¯1ÅÀ¤º¤ÄÊÖ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÂçÃ«¤Î¾Ú¸À¤Ë²Ã¤¨¡¢Æ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹Áª¼ê¤äº£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤ÆÂÐÖµ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥²¥ì¡¼¥íJr¡¥Áª¼ê¤â¡¢¤¢¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
¡¡¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç¤ÎMLB¥Õ¥¡¥ó¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌò½ê¹»Ê¤¬ºòÇ¯¤ËÂ³¤Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿2025 ÆóÅáÎ®Éü³è¤ÈÏ¢ÇÆ¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Ë¤Æ12·î28Æü21»þÊüÁ÷¡£
