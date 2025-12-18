お笑いコンビ、オードリーの若林正恭（47）がが17日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。打ち上げ事情を明かした。

若林はゲストのニューヨークが単独ツアーを行っていたことにふれ、「同じ仲間、スタッフで回ってるわけでしょ？仲良くなってきたんじゃない？」と聞くと、屋敷裕政（39）は「作家さんとかは一緒にネタも作ってますし仲良いんですけど、技術周りのチームとか舞台監督さんとかと千秋楽打ち上げやったんですけど、なんかね、縮こまってたなって感じしましたね」と答えた。

屋敷は「もっとこう、とんねるずさんとかだったら野猿みたいにあだ名つけて、『おい○○』みたいな。そこが俺と嶋佐の卓で俺も嶋佐も微動だにせず。（席の）ローテーションもせず。なんかもうちょいチームっぽい打ち上げした方がよかったんじゃないかなって思いましたね。終わってから」と反省していた。

嶋佐は「オードリーさんなんてラジオとか、ライブも毎年大きいライブやってるじゃないですか」とオードリーの打ち上げ事情に迫った。

屋敷は「打ち上げのとき（席を）回ります？スタッフさんがローテーションしてます？」と質問。嶋佐が「自ら行くのか」と期待し、屋敷も「自ら行ったらすごいよ」と予想した。

嶋佐は「でもオードリーさんは自ら行ってなきゃダメじゃない？」と決めつけ、若林は苦笑いを浮かべた。屋敷は「まさかずっとサトミツ（ラジオで作家を務めるどきどきキャンプ・佐藤満春）とはいないっすよね？」とクギをさし、オードリーは爆笑した。

若林は「これ…本当に謝んなきゃ。サトミツの取り合い」と告白しスタジオは爆笑に包まれた。春日俊彰は「サトミツがここ（2人の間）を行ったり来たり」と補足し笑わせた。