DMM.comは、動画配信サービス「DMM TV」のサービス開始から3周年を迎え、無料トライアル会員を含む会員数は150万人を突破したと発表した。これを記念し、「今なら最大12ヶ月実質月額450円キャンペーン」を開始した。

今なら最大12ヶ月実質月額450円キャンペーン

サービス開始3周年・会員数150万人突破を記念したキャンペーンの第一弾として、2026年3月31日までにDMMプレミアムに登録すると、毎月100円相当のAmazonギフトカードが最大12カ月進呈される。特典提供開始は2026年2月中旬～。

キャンペーン参加にはDMMプレミアム登録とエントリーを同月内に完了させる必要がある。

過去にDMMプレミアムに登録したことがあるユーザーも対象。ただし、現在DMMプレミアム登録中で、キャンペーン開始日以降に退会・再登録すると対象外となる。

なお、「実質月額450円」はWebから登録時の月額料金（550円）からAmazonギフトカード100円分を差し引いた金額。App StoreやGoogle Play経由で登録した場合の月額料金は650円のため、100円分を差し引くと実質月額550円となる。

DMMプレミアム月額料金の支払いにAmazonギフトカードは利用できない。

今後のキャンペーン予定

3周年・会員数150万人突破記念として、SNSでのプレゼントキャンペーンや視聴キャンペーン、コンテンツの無料公開なども予定している。

今後実施予定のキャンペーン Xでのフォロー＆リポストで総額150万円分の景品が当たるキャンペーン DMM TVオリジナル作品の年末無料公開 1月クール続編アニメの過去作視聴でグッズやDMMポイントがもらえるキャンペーン