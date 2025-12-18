マリナーズやロイヤルズなどで活躍した元大リーガーのマック鈴木氏（50）が18日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。妻でお笑いコンビ「クワバタオハラ」小原正子（50）との出会いを振り返った。

「芸能界マル秘有頂天クイズ 実はあの頃わたし天狗でした」のコーナーに、かつての豪快エピソードを紹介されながら“ナチュラルボーン天狗”として登場した鈴木氏は、妻との初対面について「出会ったのはもう10年ぐらい前なんですけど」と回想。知人から「その方とお食事に行ってください」との要望があり、行きつけの寿司店を予約。当日店に入り「何を飲みますか？」と聞いたところ、小原は「シャンパン」と答えたという。

しかし店には置いておらず「すみません、シャンパンないんです」という店員に、小原は「え？そこに酒屋さんがあったから買って来たら？」とまさかの反応。「普通ならちょっと僕、そういう人は置き去りにして帰ったりする」という鈴木氏だったが、「お世話になってる知り合いの方の顔もあるしと思って、その日は我慢した」と語った。

鈴木氏は当時すでに現役を引退しており、その時の小原の態度を「ガチ天狗」と表現。「仕事もプライベートもホントに充実されてたみたい」といい、「ガチのガチで売れっ子さんだった」と説明。「今会ったら僕、アレルギーを発症してしまうぐらい。位が上の天狗さんだったので、僕がもう太刀打ちできないぐらい」と笑わせた。

その後の関係は「毎週僕に会いに来てくれるようになった。よくケンカもしたんですけど、楽しい時間も結構ありまして」と話したが、結婚へのきっかけについて聞かれると「（小原が）テレビで“お付き合いしてます”みたいなことを、年末の番組で言ってしまった」と明かした。

直後に小原のマネジャーからお詫びの連絡があったというが、「ハライチ」澤部佑が「作戦ですよね？」とけしかけると、鈴木氏は「そういう手法を昔から使ってたんじゃないかな」と疑いの目。結婚後の変化について聞かれると「たまに“ガチ”になります」と答えて笑いを誘っていた。