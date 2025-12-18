来年のW杯の日程を発表するFIFAのインファンティノ会長/Jeenah Moon/Reuters

（CNN）英イングランド・プレミアリーグに所属するマンチェスター・ユナイテッド（マンU）の元主将、ロイ・キーンは大胆不敵な、威圧感を前面に出すプレースタイルで恐れられた。オールド・トラッフォード（マンUのホームスタジアム）で過ごした12年間、アイルランド出身のこのミッドフィルダーは17のタイトルを獲得。対戦した多くの選手に強烈な影響を与えた。

しかし、キーンがサッカー界にもたらしたものの中で最も印象深い部類に入るのは、2000年の欧州チャンピオンズリーグの試合後に発したコメントだった。そこでキーンはプローンサンドイッチ（エビ入りのサンドイッチ）を引き合いに出し、「フットボールの高級化」を揶揄（やゆ）してみせた。

「オールド・トラッフォードに来る人々の中には、フットボールのフの字も知らない連中がいると思う。ましてやフットボールの中身など全く理解していないだろう」。キーンはそう主張した。「彼らは酒を飲み、恐らくプローンサンドイッチでも食べたのだろうが、ピッチ上のことは何も分かっていない」

この辛辣（しんらつ）な意見にメディアが飛びつき、「プローンサンドイッチ軍団」なる侮蔑語が誕生した。それはサッカーの持つ労働者階級のルーツとは無縁の富裕層を指す。恐らくチームを鼓舞するよりも、自分たちの社交に関心を寄せる人々だ。歴史的にプローン（エビ）は贅沢（ぜいたく）品であり、午後のお茶の時間に提供することで、その人の地位と富をそれとなく表す食材だった。プレミアリーグの時代に入って以降、チケット価格の高騰で古くからのファンは締め出されていた。その座席に収まったのは上流階級に属し、チームが勝っているときだけ応援するタイプのファンだった。

そうしたファンのせいでスタジアムの雰囲気がすっかりおとなしいものになってしまったと、キーンは軽蔑を込めて非難したわけだが、それから四半世紀が過ぎてもなお、ファンやメディアはプローンサンドイッチに目がない者を引き合いに出してはこれを嘲笑している。

米国では使われない言葉かもしれないが、大規模なスポーツイベントに関して同じ思いを抱く人は多いだろう。例えば米プロフットボールNFLの年間王者を決める「スーパーボウル」の入場料は、多くの人にとって手が出ない値段になってしまっている。

カンザスシティ・チーフスとフィラデルフィア・イーグルスが激突した今年のスーパーボウルの2週間前には、入場料が過去最高を記録するとCNNが報道。平均価格は9800ドル（約152万円）前後となっていた。移動費、宿泊費、食費、グッズ代などを考慮すると、上位1%の富裕層を別にすれば、実際に試合を観戦するのはほとんど想像さえできない体験となる。そうした体験は企業ファンのためのものだ。これらの人々の関心は、フィールドでの攻防もさることながら、ネットワーク作りやセレブリティー探し、参加者限定パーティーへの出席に向けられる。

国際サッカー連盟（FIFA）のインファンティノ会長と米国のトランプ大統領が意気揚々と語ったところによると、来年のサッカー・ワールドカップ（W杯）は、スーパーボウルを104試合開催するのに相当する規模だという。試合の価格もそれに見合う形で設定されたようで、共催する3カ国（米国、カナダ、メキシコ）のいずれの開幕戦もチケット価格は平均1825ドルと、22年の前回大会の開催国、カタールの開幕戦の3倍に跳ね上がった。18年大会の開催国ロシアの開幕戦と比較すると、3.5倍近い価格になっている。

こうした事態に、世界中のサッカーファンは激怒。イングランド代表のファン、ナイジェル・シーリーさんはX（旧ツイッター）への書き込みで当該の価格を「正気じゃない」と一蹴した。30年来の熱心なサポーターであるシーリーさんが投稿した表には、イングランド・サポーターズ・トラベル・クラブから引用した各試合の価格が記載されている。勝ち進めば最大8試合を戦うことになり、そのうち決勝の価格は4185〜8860ドルだ。

「もしイングランドが決勝進出を果たしても、試合は家で見ることになると思う。グループステージを勝ち上がったら、できれば準々決勝で敗退してほしい。そこまでの金額を払うのが正当とは思えない。ジョークだ」（シーリーさん）

恐らく一定の批判への対応として、FIFAは16日、出場国の熱心なファンに向けた新たな価格体系を発表した。これにより特定の種別のファンはわずか60ドルで観戦できるようになった。しかし混乱を招く言い回しの声明では、何枚のチケットが実際に値下げ後の価格で販売されるのか判然としない。分かっているのは、各参加国のサッカー協会がチケット割り当ての責任を負うということだけだ。

サッカーは米国においてはまだ発展途上のスポーツだ。だがサッカーを世界的に広めると公言していながら、FIFAは全般的に高騰するチケット価格をさほど懸念していないように見える。FIFAの報告によれば200万枚のチケットが既に販売されており、さらに2000万枚について「並外れた世界的な需要がある」という。

米首都ワシントンで行われた大会の組み合わせ抽選で、トランプ氏はインファンティノ氏を称賛。「あなたはチケット販売の新記録を打ち立てた。素晴らしいことだ。あらゆる数字を上回っている」と述べた。

しかし、大会が来年6月11日にメキシコ市で開幕するとき、会場には誰がいるのだろうか？ そしてメキシコ、カナダ、米国の各地にある16カ所のスタジアムの座席は、果たして完売するのだろうか？

今夏開催されたFIFAの野心的なクラブワールドカップが何らかの兆候となるなら、多少の不安要素があるかもしれない。同大会はチケットが高すぎ、半分しか埋まらないスタジアムでの試合もあった。広大な空席のエリアは、メディアのカメラにもはっきりと映っていた。

W杯は地球規模でのサッカーの大会だが、米国と国内11の開催都市は現状歓迎ムードから程遠い。イランとハイチは米国政府の禁止リストに名を連ねているため、両国民は入国を拒否されることになる。ワシントンで州兵2人が待ち伏せ攻撃で死亡する事件が起きた後、ノーム国土安全保障長官は、リストにさらに多くの国が追加されるだろうと述べた。政権はその言葉通り16日、他の多くの国に対しても全面的または部分的な制限や入国制限を追加すると発表した。 そこにはW杯出場国のコートジボワールやセネガルも含まれる。

多くの政権当局者は大会にまつわるメッセージの中で、米国を訪れるサポーターに対し、試合を観戦した後は早めに出国するよう推奨している。

「彼らには楽しんでもらいたいし、試合観戦をしてもらいたい。だが試合が終了すれば、帰らなくてはならなくなるだろう」。バンス副大統領は今年に入り、ホワイトハウスでそう語っていた。

一方でホワイトハウスの言説は、米国への渡航ビザの取得がますます困難になることを示唆している。恐らく長年にわたるソーシャルメディアの活動内容の開示や、DNAサンプルの提出が求められるだろう。そのため、チケットの大部分は在米のファンが購入しなくてはならなくなるかもしれないが、米国もまた周知のように物価高の危機の渦中にある。

果たしていざという時、どれほどの人が認めざるを得なくなるだろうか。 数千ドルを注ぎ込んでわずか90分のサッカーを見るのは取るに足らないことだということを。家族の健康管理や食卓への食事の提供といった責任と比較すれば、全く霞（かす）んでしまう程度のものだということを。

過去最大の大会となるW杯を控え、FIFAは産業規模での強欲に対して非難を浴びている。サッカーの生命線たるサポーターのポケットに手を突っ込む行為を糾弾されている。チケット価格で一段の譲歩をしない限り、同組織は自分たちには処理しきれない領域に手を着けたことを悟るのかもしれない。

本物のファンは活力と騒音を運んでくる。ファンこそが大会を彩るサウンドトラックを提供してくれる。こうした人々にかかれば、シャンパングラスの合わさる音などひとたまりもない。スタジアムのVIP席でプローンサンドイッチをパクつく音も、ことごとくかき消されるだろう。

◇

本稿はCNNのドン・リデル記者による分析記事です。