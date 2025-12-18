メルボルンC覇者ハーフユアーズに来年ジャパンC参戦プラン浮上 豪州の地元メディア報道
女性騎手ジェイミー・メルハム（30）とのコンビで10月18日のコーフィールドC、11月4日のメルボルンCとオーストラリアG1を連勝し、23年ウィズアウトアファイト以来、2年ぶり13頭目のカップス・ダブル（両レース連勝）を達成したハーフユアーズ（セン5＝T＆C・マカヴォイ、父セイントジーン）は来年のジャパンC（11月29日、東京芝2400メートル）参戦プランが浮上した。オーストラリアの地元メディア、レーシングドットコムが報じた。
来年はオールエイジドS（G1、4月18日、ランドウィック芝1400メートル）で始動を予定し、そこからホリンデールS（G2、5月9日、ゴールドコースト芝1800メートル）、ドゥームベンC（G1、5月23日、ドゥームベン芝2000メートル）、ザ・Q22（G2、6月13日、イーグルファーム芝2200メートル）などを検討。その後はリフレッシュを図り、26/27シーズン（8月に開幕）に備える。
ジャパンCは「世界に通用する強い馬づくり」をスローガンに1981年に創設。今年、フランスのカランダガンが05年アルカセット以来、20年ぶり15度目の外国馬Vを成し遂げた。オーストラリア調教馬は90年にベタールースンアップが勝利を収めている。
【オーストラリア調教馬ジャパンC成績】
84年 ストロベリーロード 7着
〃 バウンティーホーク 8着
85年 スピリットオブキングストン14着
87年 アワウェイバリースター 9着
88年 スカイチェイス 取消
90年 ベタールースンアップ 1着
〃 スタイリッシュセンチュリー10着
91年 シャフツベリーアヴェニュー3着
92年 ナチュラリズム 2着
〃 レッツイロープ 7着
93年 ナチュラリズム 9着
94年 ジューン 6着
95年 デーンウイン 9着
〃 ストーニーベイ 14着
96年 セイントリー 取消
97年 エボニーグローブ 12着
03年 フィールズオブオマー 18着
17年 ブームタイム 12着
▽ジャパンC調教国別勝利数 日本30勝（84年カツラギエースが初勝利、直近は24年ドウデュース）、米国4勝（81年メアジードーツ、82年ハーフアイスト、88年ペイザバトラー、91年ゴールデンフェザント）、英国4勝（86年ジュピターアイランド、96年シングスピール、97年ピルサドスキー、05年アルカセット）、フランス2勝（87年ルグロリュー、25年カランダガン）、アイルランド1勝（83年スタネーラ）、ドイツ1勝（95年ランド）、イタリア1勝（02年ファルブラヴ）、オーストラリア1勝（90年ベタールースンアップ）、ニュージーランド1勝（89年ホーリックス）