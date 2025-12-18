女性騎手ジェイミー・メルハム（30）とのコンビで10月18日のコーフィールドC、11月4日のメルボルンCとオーストラリアG1を連勝し、23年ウィズアウトアファイト以来、2年ぶり13頭目のカップス・ダブル（両レース連勝）を達成したハーフユアーズ（セン5＝T＆C・マカヴォイ、父セイントジーン）は来年のジャパンC（11月29日、東京芝2400メートル）参戦プランが浮上した。オーストラリアの地元メディア、レーシングドットコムが報じた。

来年はオールエイジドS（G1、4月18日、ランドウィック芝1400メートル）で始動を予定し、そこからホリンデールS（G2、5月9日、ゴールドコースト芝1800メートル）、ドゥームベンC（G1、5月23日、ドゥームベン芝2000メートル）、ザ・Q22（G2、6月13日、イーグルファーム芝2200メートル）などを検討。その後はリフレッシュを図り、26/27シーズン（8月に開幕）に備える。

ジャパンCは「世界に通用する強い馬づくり」をスローガンに1981年に創設。今年、フランスのカランダガンが05年アルカセット以来、20年ぶり15度目の外国馬Vを成し遂げた。オーストラリア調教馬は90年にベタールースンアップが勝利を収めている。

【オーストラリア調教馬ジャパンC成績】

84年 ストロベリーロード 7着

〃 バウンティーホーク 8着

85年 スピリットオブキングストン14着

87年 アワウェイバリースター 9着

88年 スカイチェイス 取消

90年 ベタールースンアップ 1着

〃 スタイリッシュセンチュリー10着

91年 シャフツベリーアヴェニュー3着

92年 ナチュラリズム 2着

〃 レッツイロープ 7着

93年 ナチュラリズム 9着

94年 ジューン 6着

95年 デーンウイン 9着

〃 ストーニーベイ 14着

96年 セイントリー 取消

97年 エボニーグローブ 12着

03年 フィールズオブオマー 18着

17年 ブームタイム 12着

▽ジャパンC調教国別勝利数 日本30勝（84年カツラギエースが初勝利、直近は24年ドウデュース）、米国4勝（81年メアジードーツ、82年ハーフアイスト、88年ペイザバトラー、91年ゴールデンフェザント）、英国4勝（86年ジュピターアイランド、96年シングスピール、97年ピルサドスキー、05年アルカセット）、フランス2勝（87年ルグロリュー、25年カランダガン）、アイルランド1勝（83年スタネーラ）、ドイツ1勝（95年ランド）、イタリア1勝（02年ファルブラヴ）、オーストラリア1勝（90年ベタールースンアップ）、ニュージーランド1勝（89年ホーリックス）