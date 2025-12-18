熊田曜子、ミニスカ＆ニーハイブーツで抜群スタイル披露「脚長すぎ」「清楚コーデ似合ってる」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/18】タレントの熊田曜子が12月17日、自身のInstagramを更新。白いセットアップ姿を公開した。
【写真】43歳美人タレント「スタイル完璧」ミニスカで美脚際立つ
熊田は「＠mistreass_official のセットアップ 可愛すぎるし肌触りが良すぎで ずっとスリスリしてる」とつづり、白いボア素材のセットアップ姿の写真を投稿。ミニスカートにスラリと長い脚が際立つニーハイブーツを合わせたコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「脚長すぎ」「清楚コーデ似合ってる」「めっちゃ可愛い」「スタイル完璧」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳美人タレント「スタイル完璧」ミニスカで美脚際立つ
◆熊田曜子、美脚スラリのミニスカセットアップ姿披露
熊田は「＠mistreass_official のセットアップ 可愛すぎるし肌触りが良すぎで ずっとスリスリしてる」とつづり、白いボア素材のセットアップ姿の写真を投稿。ミニスカートにスラリと長い脚が際立つニーハイブーツを合わせたコーディネートを披露した。
◆熊田曜子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚長すぎ」「清楚コーデ似合ってる」「めっちゃ可愛い」「スタイル完璧」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】