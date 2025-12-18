西山茉希、娘たちからサンタへの直筆手紙公開「字に個性出てる」「可愛くてほっこり」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】モデルの西山茉希が12月17日、自身のInstagramを更新。娘たちが書いたサンタクロースへの手紙を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳モデル「字に個性出てる」長女がサンタに宛てた直筆手紙
西山は「今年はもう書かないのかと思ってたら、飾ったスノードームに貼り付けられてました」とつづり、2人の娘たちがサンタに宛てた手紙を公開。
「ディズニーキャラのシール」が希望で、どの種類が欲しいのかまで細かく記されている次女の手紙については「＃謙虚でありつつオーダー細かい次女」、「サンタクロースへ」「リファのロックトリートメント」などと大きな文字でダイレクトに綴られた長女の手紙については「＃呼び捨てからはじまる長女」とそれぞれハッシュタグでコメントも添えている。
この投稿には「字に個性出てる」「可愛くてほっこり」「具体的で面白い」「長女ちゃんはおしゃまさんですね」「癒やされる」といった声が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
