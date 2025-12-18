PyunA.（ぴょな）（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/18】モデルのぴょな（PyunA.）が12月16日、自身のInstagramを更新。タイトなノースリーブを身に着けたコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。

◆ぴょな、タイトノースリ姿披露


ぴょなは「実は今、真夏感じちゃってます」と太陽の絵文字とともにつづり、写真を投稿。海外と思われる街角に立ち、タイトなノースリーブのタンクトップにジーンズというスタイルで、スラリとした腕と美しいボディラインが際立っている。

◆ぴょなの投稿に反響


この投稿に「かっこいい」「腕が細くて綺麗」「夏が似合う」「スタイル圧巻」「輝いてる」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

