スタバ、東京・谷中にアート特化の新店舗 街に溶け込む木造建築＆若手芸術家を支援する拠点に
【女子旅プレス＝2025/12/18】スターバックス コーヒー ジャパンは、東京・谷中に「スターバックス カフェ ＆ アートギャラリー 谷中御殿坂」を2026年3月28日（土）にオープン。若手アーティストの支援を掲げ、コーヒーと現代アートが交差する独自の空間を展開する。
【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店
昔ながらの古い街並みが残る谷中エリアは、歴史や文化が根付き、美術館や博物館、芸術大学もあるなど、芸術を学ぶ学生やアーティストが多く居住している。
谷中銀座に続く御殿坂に計画される「スターバックス カフェ ＆ アートギャラリー 谷中御殿坂」は、“藝と珈琲の交差点”をコンセプトとする2階建て。谷中エリアの歴史や文化に敬意を込めた木造建築で、御殿坂に大正時代から受け継がれてきた看板建築の町並みや、谷中に点在する路地のようなアプローチを設け、谷中エリアに調和した店舗づくりを行う。
「次世代を担う若手アーティストの未来を地域とともに育む」という想いから、店内は単なるカフェの枠を超えた表現の場に。1階と2階をつなぐ壁面にはギャラリーウォールを設置し、大小様々な作品を随所に展示。個性豊かなアートが店内の至るところに飾られ、コーヒーを片手に館内を回遊しながら、思い思いに特別な時間を堪能できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：東京都荒川区西日暮里3丁目
営業時間：8時〜21時
店舗面積：約299平米（約90.4坪）
席数：74席予定
【Not Sponsored 記事】
【写真】スタバ、新宿に新スタイルのカフェベーカリー出店
◆谷中・御殿坂に“アートを通じて未来を育む”スタバ店舗
昔ながらの古い街並みが残る谷中エリアは、歴史や文化が根付き、美術館や博物館、芸術大学もあるなど、芸術を学ぶ学生やアーティストが多く居住している。
◆ギャラリーとカフェが融合した店舗設計
「次世代を担う若手アーティストの未来を地域とともに育む」という想いから、店内は単なるカフェの枠を超えた表現の場に。1階と2階をつなぐ壁面にはギャラリーウォールを設置し、大小様々な作品を随所に展示。個性豊かなアートが店内の至るところに飾られ、コーヒーを片手に館内を回遊しながら、思い思いに特別な時間を堪能できる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂
住所：東京都荒川区西日暮里3丁目
営業時間：8時〜21時
店舗面積：約299平米（約90.4坪）
席数：74席予定
【Not Sponsored 記事】