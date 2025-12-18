沖田愛加アナ、黒ストッキング美脚コーデ披露「彼女感」「お茶目さに癒された」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が12月17日、自身のInstagramを更新。ハーフコートを羽織ったミニボトムのコーディネートを披露した。
【写真】28歳美人アナ「憧れのスタイル」美脚透ける黒ストッキング姿
沖田アナは、黒のミニのインナーにブラウン系チェックのハーフコートを羽織り、黒ストッキングをはいた美しい脚が際立つコーディネートを披露。鼻歌を歌いながら笑顔でカメラに向かって歩いてくる動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「美脚で羨ましい」「可愛すぎる」「彼女感すごい」「お茶目さに癒された」「憧れのスタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
